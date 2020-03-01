Турецкая армия проводит в Идлибе успешную операцию "Щит весны"

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил в воскресенье, что в сирийском Идлибе с 27 февраля проводится операция под названием "Весенний щит", передает Trend со сыслкой на ТАСС.

"Успешно продолжается операция "Весенний щит", которая была начата 27 февраля в ответ на подлое нападение на турецких военных. На сегодняшний момент были обезврежены один БПЛА, восемь вертолетов, 103 танка, 72 гаубицы, три системы ПВО и 2212 военных режима Башара Асада", - приводит его слова телеканал NTV.