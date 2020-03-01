Уничтожен сирийский военный аэродром Нейраб

БАКУ /Trend/ - ВС Турции уничтожили сирийский военный аэродром Нейраб

Как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, аэродром был приведен в полностью непригодное состояние.

Военный аэропорт Нейраб в Алеппо был известен как одна из баз, которую режим Асада часто использовал в атаках на ВС Турции и мирных жителей в Идлибе.

Информации о погибших со стороны армии режима Башара Асада не проедоставляется.