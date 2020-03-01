Уничтожен сирийский военный аэродром Нейраб
БАКУ /Trend/ - ВС Турции уничтожили сирийский военный аэродром Нейраб
Как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, аэродром был приведен в полностью непригодное состояние.
Военный аэропорт Нейраб в Алеппо был известен как одна из баз, которую режим Асада часто использовал в атаках на ВС Турции и мирных жителей в Идлибе.
Информации о погибших со стороны армии режима Башара Асада не проедоставляется.
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