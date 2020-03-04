В ЕС должны уважать общечеловеческие ценности - МИД Турции

Турция 4 марта 2020 08:45 (UTC+04:00)
В ЕС должны уважать общечеловеческие ценности - МИД Турции

Турция уважает право мигрантов на переезд в любую страну, которую они также считают безопасной. Анкара не намерена принуждать беженцев оставаться на турецкой территории и не брала на себя подобных обязательств.

Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с британским коллегой Домиником Раабом во вторник в Анкаре, пишет Trend со ссылкой на агентство Анадолу.

По словам министра, структуры ЕС должны проявлять уважение к общечеловеческим ценностям, в том числе, в миграционной сфере.

Права беженцев должны быть обеспечены, подчеркнул глава дипломатии.

Чавушоглу напомнил, что Турция неоднократно на самых различных платформах заявляла, что не сможет осилить нагрузку от нового потока беженцев, сформировавшихся на фоне гуманитарного кризиса в Идлибе.

«Турция неоднократно призывала мировое сообщество к солидарности в вопросе беженцев, однако не получила должной поддержки», - подчеркнул турецкий министр.

Чавушоглу подчеркнул, что Анкара до сегодняшнего дня выполняла все обязательства и так будет впредь.

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