Турция в январе увеличила товарооборот с Узбекистаном

БАКУ/Trend/ - В январе 2020 года товарооборот Турции с Узбекистаном вырос на 13,327 миллиона долларов по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, составив 180,602 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend в министерстве торговли Турции.

"В январе 2019 года экспорт Турции в Узбекистан составил 71,114 миллиона долларов, а импорт из Узбекистана – 109,488 миллиона долларов", - сказали в ведомстве.

Напомним, что внешнеторговый оборот Турции в январе 2020 года составил 33,966 миллиарда долларов.

Экспорт Турции за этот период вырос на 6,4 процента по сравнению с январем 2019 года, составив 14,759 миллиарда долларов.

Импорт Турции в январе 2020 года вырос на 18,8 процента по сравнению с январем 2019 года и составил 19,207 миллиарда долларов.

Товарооборот между Турцией и Узбекистаном в январе-декабре составил 2,212 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Гюнель Зейналова)

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