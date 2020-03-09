Турция запросила у НАТО дополнительную помощь из-за ситуации в Сирии

Турция обратилась в НАТО с запросом о дополнительной помощи в связи с ситуацией в Сирии, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Ситуация в Сирии угрожает Европе. Ни одна страна Европы не вправе равнодушно смотреть на гуманитарную драму в Сирии. Мы ожидаем от НАТО солидарности и дополнительной помощи", - сказал Эрдоган в ходе визита в Брюссель на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Трансляцию вел телеканал NTV.

Он добавил, что Турция является единственной страной НАТО, которая сражалась "на поле" с террористической группировкой ИГ и потеряла в этой борьбе большое число своих военных.