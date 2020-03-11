В Турции продолжают отменять спортивные мероприятия из-за коронавируса
БАКУ/Trend/ - В Турции продолжают отменять спортивные мероприятия из-за опасности распространения коронавируса, пишет в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Сообщается, что все спортивные мероприятия, которые должны были пройти в апреле и мае этого года, отменены.
Также в настоящее время Турция рассматривает проведение футбольных матчей без болельщиков.
Отметим, что в Турции подтвердили первый случай заражения коронавирусом.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Гюнель Зейналова)
Твиттер: @rhafizoglu
.