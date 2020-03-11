Турция стремится к долгосрочному перемирию в Идлибе

Турция стремится к обеспечению долгосрочного перемирия в Идлибе, сказал глава МИД Мевлют Чавушоглу, комментируя реализацию московских договоренностей по Сирии, пишет Trend со ссылкой на ганетсво Анадолу.

По словам министра, ситуация на северо-западе Сирии в целом спокойная.

«Два дня назад имел место обстрел, после чего турецкая сторона выступила с соответствующими предупреждением», - сказал Чавушоглу.

Глава внешнеполитического ведомства привлек внимание к продолжающимся в Анкаре переговорам военных делегаций Турции и России по Идлибу.

Военные обсуждают детали восстановления транспортного сообщения по трассе М4, пояснил Чавушоглу.