Турция стремится к долгосрочному перемирию в Идлибе
Турция стремится к обеспечению долгосрочного перемирия в Идлибе, сказал глава МИД Мевлют Чавушоглу, комментируя реализацию московских договоренностей по Сирии, пишет Trend со ссылкой на ганетсво Анадолу.
По словам министра, ситуация на северо-западе Сирии в целом спокойная.
«Два дня назад имел место обстрел, после чего турецкая сторона выступила с соответствующими предупреждением», - сказал Чавушоглу.
Глава внешнеполитического ведомства привлек внимание к продолжающимся в Анкаре переговорам военных делегаций Турции и России по Идлибу.
Военные обсуждают детали восстановления транспортного сообщения по трассе М4, пояснил Чавушоглу.
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