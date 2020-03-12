Посол Греции вызван в МИД Турции

Посол Греции в Анкаре Михаил-Христос Диамесис вызван в МИД Турции.Об этом сообщают источники в турецком внешнеполитическом ведомстве, пишет Trend со ссылкой на агенство Анадолу

Согласно информации, до сведения дипломата доведено требование положить конец нарушениям территориальных вод Турции.

МИД Турции также настоятельно призвал греческую сторону прекратить задержания журналистов, освещающих гуманитарное положении лиц, ищущих убежища на островах Лесбос и Родос.

Ранее катера береговой охраны Турции выдворили греческий военный катер из территориальных вод страны. Инцидент произошел в среду утром в Эгейском море у побережья туристического района Бодрум.

Турецкий катер приблизился на минимальное расстояние к греческому судну, вынудив его покинуть пределы водных рубежей страны.

Командование береговой охраны Турции обеспечивает круглосуточное дежурство в регионе.

Тысячи беженцев ожидают на границе Турции с Грецией в попытке попасть в Европу.

Греческие военные применяют слезоточивый газ, водометы, а также пластиковые и боевые пули чтобы помешать им перейти границу.

За последние дни греческие силы безопасности убили на границе нескольких беженцев.

Нередки случаи, когда греческие военные раздевают догола беженцев, избивают, отбирают деньги и телефоны, а затем заставляют вернуться на турецкую территорию.

Ранее власти Турции заявили, что отныне не будут преграждать путь для беженцев, желающих направиться в страны ЕС.

Решение было принято в ответ на несоблюдение европейской стороной условий миграционного соглашения от 18 марта 2016 года.