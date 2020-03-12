На переговорах по Идлибу достигнуто согласие по многим вопросам

На продолжающихся третий день в Анкаре турецко-российских переговорах по режиму прекращения огня в сирийском Идлибе достигнуто согласие по большинству вопросов. Об этом сообщил в четверг министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, пишет Trend со ссылкой на агенство Анадолу.

По словам главы оборонного ведомства, Турция сохраняет военное присутствие на северо-западе Сирии.

Речи об отводе военных в повестке дня не стоит, части не будут менять места дислокации, подчеркнул Акар.

Министр отметил также, что Анкара четко заявила, что возобновит удары по силам режима Башара Асада в случае нарушения перемирия в Идлибе и продолжения атак на позиции ВС Турции в Сирии.

«Турецкие военные в Сирии готовы к любому развитию событий. Мы возобновим операцию [«Весенний щит»]. Договоренности по Идлибу отвечают интересам как Турции, так и сирийского народа. Мы внимательно отслеживаем ситуацию в Сирии. Начиная c 15 марта начнется совместное патрулирование. Детали обсуждаются в Анкаре. Надеемся, что перемирие сохранится», - сказал Акар.

По итогам турецко-российских переговоров 5 марта на высшем уровне в Москве было объявлено о режиме прекращения огня на северо-западе Сирии. Режим перемирия вступил в силу в полночь шестого марта.

С 15 марта Турция и Россия планируют начать совместное патрулирование по трассе М4, вдоль которой будет создан коридор безопасности.