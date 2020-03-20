Минобороны Турции подтвердило, что двое турецких военных погибли в Идлибе

Министерство национальной обороны Турции подтвердило в четверг, что двое турецких военнослужащих погибли в результате нападения в сирийской провинции Идлиб, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Двое наших военных погибли 19 марта 2020 года в зоне деэскалации в Идлибе в результате нападения со стороны радикальных группировок", - говорится в распространенном коммюнике.