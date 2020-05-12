Пандемия многократно ударила по экспорту Турции во Францию

Руфиз Хафизоглу

Несмотря на ряд политических разногласий между Анкарой и Парижем, экономические отношения Турции и Франции всегда стабильно развивались, как минимум так было до пандемии коронавируса.

Но как известно, сложная эпидемиологическая ситуация, возникшая в мире, в первую очередь негативно повлияла именно на торгово-экономические отношения большинства стран.



Данная тенденция затронула и сотрудничество Турции и Франции.

Для того, чтобы понять насколько пандемия коронавируса повлияла на экономические отношения двух стран, стоит в первую очередь обратить внимание на показатели их товарооборота.

По итогам первого квартала 2020 года, товарооборот Турции с Францией сократился на 243,419 миллиона долларов по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, составив 995,015 миллиона долларов.

В марте 2020 года экспорт Турции во Францию составил 463,672 миллиона долларов, а импорт из Франции – 531,343 миллиона долларов.

Помимо этого также наблюдается резкое снижение объемов ряда товаров, экспортируемых из Турции во Францию.

К примеру, по итогам четырех месяцев 2020 года экспорт стали из Турции во Францию сократился на 17,26 процента по сравнению с аналогичным показателем 2019 года, составив 47,432 миллиона долларов.

В апреле текущего года экспорт стали из Турции во Францию сократился на 8,60 процента по сравнению с показателем экспорта за апрель 2019 года и составил 15,144 миллиона долларов.

Таблица экспорта товаров из Турции во Францию за январь-апрель 2020 года.

Наименование товара Апрель 2020 года Разница в процентах Январь-Апрель 2020 года Разница в процентах Сумма - в тыс. $ Сумма - в тыс. $ Цемент 6 533,46 -29,55% 40 805, 24 +7,33 Железо и металлы 18 237,52 -44,51% 109 966,20 -15,84 Кожаные изделия 1 171,56 -74,48% 13 432,70 -23,99 Электротовары 26 217,42 -66,09% 187 433,42 -29,35 Яхты 41,65 -99,91% 3 699,27 -91,90 Ковры 673,37 -49,61% 5 119,18 -24,80 Готовая одежда 21 048,84 -69,64% 216 054,49 -24,44 Химпродукты 27 901,25 -39,69% 120 550,93 -8,25 Мебель 5 792,77 -34,47% 33 403,26 -1,79 Автомобили 47 665,36 -82,24% 790 232,37 -27,91

Ожидается, что в связи с продолжающейся пандемией в мае также будет наблюдаться снижение экспорта товаров из Турции во Францию. Но не исключено, что после разрешения ситуации Турция резко увеличит объемы товаров, поставляемых во Францию.

Руфиз Хафизоглу, заместитель главного редактора АМИ Trend.

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