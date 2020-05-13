Турция снимает ограничения на экспорт масок из ткани. Об этом написала в Twitter министр торговли страны Рухсар Пекджан, пишет в среду Trend со ссылкой на агентство Анадолу.

"В период сокращения мирового спроса на продукцию текстильной промышленности необходимости в предварительном утверждении заявок на экспорт тканевых масок широко назначения нет", написала министр.

Она напомнила, что введенные ранее ограничения на экспорт медицинских и хирургических масок позволили покрыть внутренних спрос в Турции в кризисный период пандемии коронавирусной инфекции.

«Турция - как один из ведущих мировых производителей текстильной продукции и готовой одежды располагает всеми возможностями для покрытия внутреннего спроса, и поставок тканевых масок на мировой рынок. Желаю успехов компаниям-экспортерам»,- написала глава Минторга.