В Турции за последние сутки от коронавируса вылечились 1 576 человек
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 30 человек, общее число жертв заболевания достигло 4 461.
Об этом, как передает Trend, написал на своей странице в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 160 979, за прошедшие 24 часа 1 182 тестов на наличие вируса дали положительный результат.
Министр отметил, что общее число выздоровевших учитывая 1 576 человек за последние сутки, достигло 124 296.
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