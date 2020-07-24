ASALA в первую очередь несет опасность для запада – правительство Турции

БАКУ/Trend/ - Террористическая организация ASALA, которая в последние годы начала проявлять активность в ряде западных стран, в первую очередь несет опасность для этих же стран.

Об этом сказали Trend в пятницу в правительстве Турции.

«В провокациях против мирных акций азербайджанцев и граждан Турции, которые были проведены в ряде западных стран, в том числе в США, армяне демонстративно носили футболки с надписью ASALA. Это подтверждение того, что организаторы провокаций симпатизируют террористам», - сказали в правительстве Турции.

Как отметили в правительстве Турции, западные страны, к большому сожалению, закрывают глаза на существование такой кровавой организации.

«Игнорируя активность террористов, Запад тем самым создает идеальные условия для деятельности членов ASALA, которые прошли военную подготовку на территории Сирии в рядах террористов PYD/YPG», - сказали в правительстве Турции.

Было отмечено что, для Турции нет ни какой разницы между террористами ASALA и другими террористическими организациями.



Отметим, что 21 июля, на митинге в Лос-Анджелесе, в отношении азербайджанцев было совершено насилие со стороны армянских радикальных экстремистов, которые активизировались в США и других странах.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu