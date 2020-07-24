БАКУ/Trend/ - Айя-София официально стала функционировать как мечеть, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что сегодня в Айя-Софии будет совершена первая пятничная молитва.

Отмечено, что накануне, в четверг, Глава управления по делам религии Турции Али Эрбаш назначил трех имамов Айя-Софии, которая ранее получила статус мечети.

В соответствии с информацией, на должности имамов назначены профессор исламского права в стамбульском университете Мехмет Боюнукалын, а также имамы других стамбульских мечетей – Феррух Мустуер и Бунджамин Топчуоглу.

Эрбаш также назначил пять муэдзинов – служителей при мечети.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил Айя-Софию, чтобы осмотреть последние приготовления к окончательному открытию комплекса как мечети, в частности он осмотрел указатель с надписью "Великая Мечеть Айя-София", установленный на входе.

10 июля президент Турции подписал указ об изменении статуса Айя-Софии. В соответствии с этим указом Айя-София переходит в собственность Управления по делам религии Турции и будет использована в качестве мечети.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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