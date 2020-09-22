На российском рынке сокращается доля одежды, импортируемой из Турции
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Мировое сообщество должно остановить армянский государственный терроризм в оккупированном Карабахе - ливанский адвокат
Минэнерго обнародовало данные по добыче и экспорту газа по месторождениям АЧГ и Шах-Дениз в январе-августе 2020 г.
Итальянский эксперт: Азербайджан является площадкой для межкультурного и межцивилизационного диалога
Выступление Президента Ильхама Алиева в ООН вновь показало высокий авторитет Азербайджана в мире — депутат
Начинать полномасштабные военные действия решаются склонные к самоубийству авантюристы — российский политтехнолог
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с новыми автомобилями скорой медицинской помощи, привезенными в Азербайджан (ФОТО)
Обнародованы показатели добычи и экспорта нефти по АЧГ и Шах-Дениз в Азербайджане в январе-августе 2020 г.
Грузинская компания «АгроКартли» получила в своем интенсивном яблоневом саду первый коммерческий урожай
ВС Армении продолжают обстрел азербайджанских позиций из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок
Реджеп Тайип Эрдоган: Попустительство по отношению к армянам, нападающим на азербайджанские земли - реальный пример лицемерия в мире