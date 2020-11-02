Турецкий муниципалитет объявил тендер на страховку
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В Лондоне почтили память жертв терактов, совершенных армянскими ВС против мирных граждан Азербайджана
Парламентские выборы в Грузии прошли в нормальной, демократической обстановке - Национальный конгресс азербайджанцев Грузии
Лица, незаконно эксплуатирующие золоторудные месторождения в Карабахе, объявлены в международный розыск
В ANAMA поступили 14 экстренных звонков о снарядах, упавших на территории районов Азербайджана (ФОТО)
Голосование на парламентских выборах в Грузии прошло в нормальных условиях - азербайджанский депутат
Мы решительно осуждаем нападение радикальных армянских групп на газету The New York Times - Хикмет Гаджиев (ФОТО)
Армения теряет все шансы на дипломатическое урегулирование нагорно-карабахского конфликта - иорданский генерал-майор