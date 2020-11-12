Анкара и Лондон обсудили Карабах

БАКУ /Trend/ Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын провел встречу с главой секретной разведывательной службы Великобритании (MI6) Ричардом Муром в Анкаре, пишет в четверг Trend со ссылкой на агентство Анадолу.

Подробно обсуждены проблема Нагорного Карабаха и последние события в Ливии.

Также состоялся обмен мнениями по общей политике безопасности двух стран касательно обеспечения стабильности на Ближнем Востоке и в Восточном Средиземноморье.

Стороны затронули вопросы сотрудничества в сфере безопасности и внешней политики, а также тематику дальнейшего развития отношений между Турцией и Великобританией.