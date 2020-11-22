Турция - единственная в НАТО на деле противостоит террористам в Сирии

Пандемия коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) усугубила многие кризисные явления в мире, привела к росту неравенства, снизила уровень благосостояния людей.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь в воскресенье в режиме видеоконференции к участникам саммита G-20, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Эрдоган призвал мировых лидеров увеличить финансовые выделения на гуманитарную помощь для жителей регионов планеты, страдающих от войн, а также народов, находящихся под угрозой.

Глава государства отметил, что Турция уже шестой год сохраняет за собой статус страны, принявшей наибольшее количество беженцев в мире. ​​​​​​​

Турецкий лидер привлек внимание к угрозе терроризма в регионе и мире.

По словам Эрдогана, Турция - единственная страна НАТО, которая на деле вела борьбу с террористами ДЕАШ в Сирии.

«Наша страна прилагает усилия для устранения угрозы терроризма, предотвращения конфликтов и обеспечения стабильности. Несмотря на отказ ряда стран от сотрудничества с Турцией в борьбе с проявлениями терроризма, Анкара собственными силами схватила и депортировала в свои страны до 9 тысяч иностранных наемников-террористов», - сказал президент.

Система миропорядка, не учитывающая общечеловеческие ценности, а также принципы справедливости и безопасности, не имеет шанса на успех, подчеркнул турецкий лидер.

Президент Турции отметил, что Анкара вносит активный вклад в борьбу с изменением климата.