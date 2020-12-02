Обнародована дата начала эксплуатации логистического центра в турецком Карсе

БАКУ/Trend – Эксплуатация логистического центра в турецком Карсе начнется в 2021 году. Об этом сказали Trend в министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.

Как отметили в министерстве, в настоящее время ведутся завершительные работы по строительству логистического центра.

Также было отмечено, что в 2020 году на строительство логистического центра вложены еще 60 миллионов турецких лир.

"Для строительства логистического центра в Карсе не было привлечено иностранных кредитов",- сказали в министерстве.

Было также добавлено, что доходы от эксплуатации центра могут быть, как минимум, около одного миллиарда долларов.

Согласно данным министерства, на территории логистического центра будут построены два водных резервуара общим объемом 1 600 квадратных метров, гараж для автомобилей общей площадью 1 300 квадратных метров, мастерская для ремонта поездов общей площадью семь тысяч квадратных метров.

"В логистическом центре также будут ремонтироваться пассажирские и грузовые поезда", - говорится в информации.

Отметим, что под строительство логистического центра выделен участок площадью в 300 тысяч квадратных метров, из которых 170 тысяч квадратных метров будут отведены под склады. Ежегодно через центр можно будет транспортировать 412 тысяч тонн грузов.

На территории логистического центра будут проложены железнодорожные пути протяженностью 16 километров, которые будут соединяться с железной дорогой Карс-Эрзурум.

Напомним, что соглашение о создании логистического центра было подписано 19 июля 2017 года в ходе визита главы ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавида Гурбанова в провинцию Карс.

30 октября 2017 года в Бакинском международном морском торговом порту состоялась торжественная церемония по случаю открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

Железная дорога БТК построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. На начальном этапе объем грузоперевозок будет находиться на уровне 6,5 миллионов тонн грузов, а также будет перевозиться до одного миллиона пассажиров.

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(Редактор: Наталья Кочнева)