Власти Турции планируют начать вакцинацию населения от коронавируса с 11 декабря
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил в среду, что вакцинация населения республики от коронавируса нового типа начнется с 11 декабря. Об этом сообщает телеканал NTV, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Глава Минздрава также пояснил, что в числе первых вакцинировать будут сотрудников медицинской сферы, а также граждан старше 65 лет.
Ожидается, что к 11 декабря в Турцию будет поставлена первая партия китайской вакцины от коронавируса.
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