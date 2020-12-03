Власти Турции планируют начать вакцинацию населения от коронавируса с 11 декабря

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил в среду, что вакцинация населения республики от коронавируса нового типа начнется с 11 декабря. Об этом сообщает телеканал NTV, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Глава Минздрава также пояснил, что в числе первых вакцинировать будут сотрудников медицинской сферы, а также граждан старше 65 лет.

Ожидается, что к 11 декабря в Турцию будет поставлена первая партия китайской вакцины от коронавируса.