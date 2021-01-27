Свыше восьми тысяч человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 132 человека, общее число жертв заболевания достигло 25 476.

Об этом, как передает Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 2 449 839, за прошедшие сутки положительным на наличие вируса оказался результат 7 489 теста.

Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 8 803 человек, общее число выздоровевших достигло 2 331 314.