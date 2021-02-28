В Турции от COVID-19 вылечились свыше 2,56 млн человек

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончался 71 человек, общее число жертв заболевания достигло 28 503.

Об этом, как передает Trend, сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Согласно информации, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 2 693 164, за прошедшие сутки положительным на наличие вируса оказались результаты 9 193 тестов.

За прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 8 938 человек, общее число выздоровевших достигло 2 565 723.