В Турции от COVID-19 вылечились свыше 2,56 млн человек
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончался 71 человек, общее число жертв заболевания достигло 28 503.
Об этом, как передает Trend, сообщили в министерстве здравоохранения страны.
Согласно информации, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 2 693 164, за прошедшие сутки положительным на наличие вируса оказались результаты 9 193 тестов.
За прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 8 938 человек, общее число выздоровевших достигло 2 565 723.
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