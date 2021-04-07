Президент Турции назвал сроки начала строительства судоходного канала в Стамбуле

БАКУ /Trend/ - Строительство судоходного канала в Стамбуле начнется летом, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Об этом Trend сообщает в среду со ссылкой на турецкие СМИ.

"Турция не откажется от строительства судоходного канала в Стамбуле", - сказал Эрдоган.

Отметим, что ранее президент Турции заявил, что реализация этого проекта изменит облик города в лучшую сторону.

По его словам, это крайне важный и стратегический проект.

«Турция не получает доходов от прохождения судов через проливы страны, но после строительства судоходного канала все изменится», - сказал Эрдоган.

Отметим, что в третьем квартале 2019 года через турецкий пролив Дарданеллы (Чанаккале) в целом прошли 32, 414 тысячи судов, из которых 10,981 тысячи приходятся на долю грузовых судов.

В третьем квартале 2019 года через турецкий пролив Босфор прошли 30,352 тысячи судов, из которых 13,759 тысячи приходятся на долю грузовых судов.

Напомним, что протяженность судоходного канала в Стамбуле составит 45 километров, ширина - 600 метров, глубина - 25 метров, пропускная способность - 150-160 судов в сутки.

Цель строительства канала «Стамбул» - снижение нагрузки судоходства на Босфорский пролив, а также предотвращение угрозы экологических и техногенных катастроф на одной из самых интенсивных морских магистралей мира.

В настоящее время через Босфор в среднем ежедневно проходит до 150 судов, из которых около 30 - нефтяные танкеры. Ежегодно через черноморские проливы перевозится порядка 150 миллионов тонн нефти и нефтепродуктов, при этом пропускная способность Босфора оценивается в 200 миллионов тонн.

Канал «Стамбул» пройдет параллельно Босфору и фактически превратит европейскую часть Стамбула в остров, окончательно отделив его от Европы. Канал проляжет из Чёрного в Мраморное море, через озеро Кючюкчекмедже.

На берегах искусственного канала планируется построить новые жилые комплексы, которые будут связаны с другими районами 15-миллионного мегаполиса посредством современной транспортной инфраструктуры, включающей в себя в том числе метро и скоростные поезда, а также третий аэропорт Стамбула.

В рамках реализации этого проекта ожидается строительство нового порта.

Судоходный канал в Стамбуле, строящийся в рамках плана правительства «Цель-2023», сможет пропускать танкеры, длина которых не превышает 275 метров, ширина - 48 метров, а грузоподъемность - 14500 DWT.

Строительство судоходного канала продлится около пяти лет, а минимальный срок эксплуатации составит порядка 100 лет.

(Редактор: Натаван Эфендиева)