В Турции от COVID-19 вылечились свыше 3,26 млн человек

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 253 человека, общее число жертв заболевания достигло 33 454.

Об этом, как передает Trend, сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Согласно информации, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 3 745 657, за прошедшие сутки положительным на наличие вируса оказался результат 55 791 теста.

За прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 35 786 человек, общее число выздоровевших достигло 3 268 678.