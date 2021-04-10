Объем грузоперевозок через аэропорт Эсенбога Анкары сократился почти наполовину

Турция 10 апреля 2021 11:41 (UTC+04:00)
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Day.Az Milli.Az Azernews.Az
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