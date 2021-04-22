В Турции планируют к 2023 году создать прототип беспилотного военного самолета

На фоне исключения Анкары из программы по разработке и производству истребителей пятого поколения F-35, турецкие конструкторы и инженеры активизировали работы над проектом создания беспилотного военного самолета. Об этом сообщил технический директор компании AKINCI Сельджук Байрактар, пишет Trend со ссылкой на агентство Anadolu.

По его словам, прототип турецкого беспилотного военного самолета планируется поднять в воздух уже в 2023 году, когда в стране будет отмечаться столетие Турецкой Республики.

«Компания Baykar в последние 4-5 лет достигла серьезных успехов в рамках разработки платформы AKINCI. В последнее время мы ведем усиленную работу над созданием отечественного беспилотного военного самолета», - сообщил Байрактар на видео, размещенном в Instagram.

Он отметил, что отказ американской стороны в передаче Анкаре самолетов F-35, может оказать негативное влияние на Турцию лишь в краткосрочной перспективе. Однако в долгосрочной перспективе ограничения, безусловно, станут стимулом для развития военно-промышленного комплекса страны.

«Осознать все нюансы экспортного программного обеспечения попросту невозможно. В нужный момент пилот, нажав на кнопку пуска, может столкнуться с непредвиденной реакцией системы. Это серьезная угроза, которая ограничивает наши действия. Если добавить к этому расходы на обслуживание системы, растянутые на многие годы, то вырисовывается картина многомиллиардных затрат», - сказал технический директор компании AKINCI.

Он отметил, что если даже на разработку отечественных военных воздушных судов уйдет 15-20 лет, это все равно будет более прибыльным, нежели приобретение самолетов F-35. Ведь речь идет о сугубо национальной платформе поставок комплектующих и обслуживании.

Байрактар отметил, что одним из перспективных направлений ВПК многих стран мира на сегодняшний день представляется разработка беспилотной военной авиации, расходы на которую ниже по сравнению с традиционной авиацией.

«Беспилотные самолеты можно использовать в режиме «роя» и в автономном режиме. Это позволит вывести Турцию в число мировых лидеров, так же как и в сфере беспилотных летательных аппаратов. К мировой гонке вооружений завтрашнего дня нужно готовиться уже сегодня», - сказал он.