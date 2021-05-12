Граждане Азербайджана стали больше приобретать недвижимость в Турции

БАКУ /Trend/ - В январе - апреле 2021 года граждане Азербайджана приобрели в Турции 382 объекта недвижимости, что на 63 объекта больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на Государственный орган Турции по делам земельного кадастра и купли-продажи недвижимости.

В апреле граждане Азербайджана приобрели в Турции 131 объект недвижимости, что на 96 объектов больше, чем в аналогичном месяце 2020 года.

В апреле в Турции были проданы 95 863 объекта недвижимости, что в 1,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

В этом месяце иностранцы приобрели в Турции 4 077 объектов недвижимости, что в 4,1 раза больше по сравнению с апрелем 2020 года.

Отметим, что по итогам прошлого года граждане Азербайджана приобрели в Турции 1 279 объектов недвижимости.

(Редактор: Константин Шапиро)