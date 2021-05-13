В Турции от COVID-19 вылечились свыше 4,8 млн человек

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 232 человека, общее число жертв заболевания достигло 43 821.

Об этом, как передает Trend, сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Согласно информации, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 5 072 462, за прошедшие сутки положительными на наличие вируса оказались результаты 13 029 тестов.

За прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 35 167 человек, общее число выздоровевших достигло 4 801 291.