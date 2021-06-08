Минздрав Турции привлекает иностранных подрядчиков
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На юге США прошла акция протеста против непредоставления Арменией Азербайджану карт минных полей (ФОТО)
Суд отклонил ходатайство гражданина Ливана, обвиняемого в террористической деятельности против Азербайджана (ФОТО)
Суд удалился на совещание на процессе над гражданином Ливана, обвиняемым в террористической деятельности против Азербайджана (ФОТО)
Железная дорога БТК фактически стала звеном масштабного проекта "Один пояс – один путь" – Станислав Притчин
Признание Арменией минирования территорий Азербайджана еще раз доказывает ее военные преступления - омбудсмен Азербайджана
Представители азербайджанской диаспоры устроили автопробег в Воркуте в память о погибшем 19-летнем Векиле Абдуллаеве
IATA призывает страны смягчить правила пересечения границ в краткосрочной и среднесрочной перспективах
Apple представила несколько новых функций для защиты конфиденциальности и обновленные операционные системы
Зангезурский коридор – потенциальный драйвер экономического развития всего региона – замгендиректора АМИ Trend Эмин Алиев на Московской конференции
В Азербайджане уголовное дело против еще 13 членов армянской террористической группировки направлено в суд
Азербайджан и Россия как владельцы нефти и газа в большей степени заинтересованы в кооперации – депутат
Некоторые освобожденные земли Азербайджана нашпигованы минами - Trend TV побеседовало с пострадавшим от армянского террора (ФОТО)
ГЭЦ Азербайджана сделал объявление в связи с приемом в магистратуру по специальностям, требующим особых способностей
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной Рамиза Мамедова