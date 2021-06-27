В Стамбуле обрушилось многоэтажное здание
БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Стамбул обрушилось 11-этажное здание, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, в результате обрушения 11-этажного нежилого здания в районе Сарыер были повреждены три припаркованные поблизости автомобиля.
К месту происшествия были отправлены бригады пожарных, сотрудники здравоохранения, полиции, муниципалитета и Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD)
Согласно предварительным данным, под обломками здания не было обнаружено людей.
В Казахстане проведут аукцион на строительство генерирующих установок с маневренным режимом генерации
Лента новостей
В Баку состоялся показ историко-документального фильма "BİZ" о 44-дневной Отечественной войне (ФОТО)
Одобрено членство таможенной службы Азербайджана в Политической комиссии Всемирной таможенной организации (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: Для сведения риска войны до нуля на Южном Кавказе должны быть выдвинуты различные инициативы. Мы готовы к этому
Президент Ильхам Алиев: После войны уже даны соответствующие указания, подписаны новые контракты, начался процесс приобретения новых вооружений
Президент Ильхам Алиев: Первая Карабахская война была для нас большой трагедией, национальной трагедией
Президент Ильхам Алиев: Единственный путь для развития Армении - это неиспользование в целом слов «Нагорный Карабах»
Президент Ильхам Алиев: Армении следует осознать, что Азербайджан и впредь, несомненно, будет приумножать свое могущество
Президент Ильхам Алиев: Ежедневно Карабахский вопрос находился в моей повестке дня, как Президента, на первом месте
Президент Ильхам Алиев: Отныне Азербайджан будет жить как страна-победительница, а Армения – как страна, потерпевшая поражение
Президент Ильхам Алиев: Мы настолько осрамили врага, что он сдался, поднял белый флаг и вынужден был подписать акт о капитуляции
Президент Ильхам Алиев: Неоднократно говорил, что крупные государства исполняют выгодные и не исполняют невыгодные для них решения
Президент Ильхам Алиев: Сегодня число стран, желающих наладить более близкие связи с Азербайджаном, неуклонно растет
Президент Ильхам Алиев: Сегодня с чувством гордости могу сказать, что мы отмечаем День Вооруженных сил как победоносная армия, как народ-победитель
Президент Ильхам Алиев: Победа во Второй Карабахской войне продемонстрировала наши возможности всему миру
Надеемся, что новое соглашение между ЕС и Азербайджаном будет подписано до конца этого года - Богдан Ауреску
Приоритетами ЕС являются мир, безопасность и процветание в трех странах Южного Кавказа - глава МИД Румынии
Призываем Азербайджан и Армению к конструктивным мерам по укреплению доверия после второй Карабахской войны - глава МИД Румынии
Азербайджан и Израиль обладают потенциалом для сотрудничества в сельском хозяйстве и водоснабжении - посол
В Азербайджане опубликован список структур по оказанию услуг семьям шехидов и раненым участникам войны
Дочерние компании SOCAR Turkey дали старт совместному проекту в сфере разработок и исследований (ФОТО)
Израиль готов к сотрудничеству на освобожденных территориях Азербайджана в различных областях - посол