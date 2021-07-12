В ТОП-100 производителей оружия вошли 2 компании Турции

В рейтинг 100 крупнейших мировых производителей оружия за 2021-й год вошли две турецкие компании, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Американское интернет-издание Defense News опубликовало очередной рейтинг ста ведущих оборонных компаний мира.

В текущем году в глобальный рейтинг вошли флагман оборонно-промышленного комплекса Турции - ASELSAN и аэрокосмическая компания Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ).

ASELSAN расположилась на 48-й позиции списка, а TUSAŞ - на 68-ом месте.

Верхнюю строчку рейтинга «ТОР-100 Defense News» заняла американская компания Lockheed Martin.

В ТОП-10 крупнейших мировых производителей оружия вошли шесть американских компаний, три компании из КНР и одна британская.

Распределение мест в «ТОР-100 Defense News» производится в зависимости от объема выручки оборонных компаний.