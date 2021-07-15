В Турции объявлен тендер на строительство более 300 домов
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Президент Ильхам Алиев подписал указ о ряде мер по развитию производства и перерабатывающей промышленности в аграрном секторе
Президент Ильхам Алиев направил письмо Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с пятой годовщиной попытки госпереворота 15 июля в Турции
Состоялось очередное заседание Рабочей группы по транспорту, связи и высоким технологиям на освобожденных землях Азербайджана
В МВД Азербайджана направлены документы по более 120 фактам незаконного строительства на побережье Каспия