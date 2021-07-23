Растет экспорт стали из Турции в Иран
БАКУ /Trend/ - В январе–мае 2021 года экспорт стали из Турции в Иран вырос на 68,9 процента по сравнению с показателем аналогичного периода 2020 года, составив 19,873 миллиона долларов.
Об этом сообщили Trend в министерстве торговли Турции.
В мае 2021 года объем экспорта стали из Турции в Иран достиг 3,602 миллиона долларов в стоимостном выражении, что в 1,6 раза больше, чем в мае прошлого года.
Отметим, что Турция в январе–мае 2021 года увеличила экспорт стали на 48,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 7,182 миллиарда долларов.
В мае Турция экспортировала сталь на 1,744 миллиарда долларов, что на 114 процентов больше показателя мая 2020 года.
За последние 12 месяцев (май 2020 – май 2021) турецкий экспорт стали составил 14,964 миллиарда долларов.
(Редактор: Натаван Эфендиева)