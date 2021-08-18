В Турции продолжается строительство железной дороги между провинциями Биледжик и Эскишехир (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Продолжается строительство железной дороги "İnonu-Vezirhan" между провинциями Биледжик и Эскишехир на западе Турции.

Об этом сообщили Trend в турецком министерстве транспорта и инфраструктуры.

Согласно информации, дорога будет сдана в эксплуатацию в 2023 году.

Было отмечено, что строительство железной дороги "İnonu-Vezirhan" началось в 2005 году.

"Общая стоимость проекта составляет 7,738 миллиарда турецких лир, из которых 6,540 миллиарда пришлись на долю зарубежных кредитов", - сказали в министерстве.

Отметим, что в Турции ведутся работы над реализацией 469 инфраструктурных проектов общей стоимостью 694,721 миллиарда турецких лир.

Из 694,721 миллиарда турецких лир, направленных в Турции на реализацию транспортных и инфраструктурных проектов, 179 миллиардов пришлись на средства зарубежных кредитов.

В числе этих проектов есть те, реализация которых началась в предыдущие годы

В 2021 году на реализацию транспортных и инфраструктурных проектов в Турции будут направлены 42,474 миллиарда турецких лир, 5,992 миллиарда из которых придутся на зарубежные кредиты.

В 2020 году на реализацию транспортных и инфраструктурных проектов в Турции были направлены 282,773 миллиарда турецких лир, 56,85 миллиарда из которых пришлись на средства зарубежных кредитов.

Официальный курс на 10 августа составляет 8,6582 TL/1USD.



(Редактор: Натаван Эфендиева)