Казахстан увеличил импорт готовой одежды из Турции почти вдвое

БАКУ /Trend/ - Турция в январе – июле 2021 года увеличила экспорт готовой одежды в Казахстан на 91,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 184,325 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend в министерстве торговли Турции.

В июле Турция увеличила экспорт готовой одежды в Казахстан на 51,8 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года – до 25,622 тысячи долларов.

Турция в январе – июле в целом увеличила экспорт готовой одежды на 26,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 11,13 миллиарда долларов.

В июле Турция экспортировала готовую одежду на 1,698 миллиарда долларов, что на 5,9 процента меньше показателя аналогичного месяца 2020 года.

В последние 12 месяцев (июль 2020 - июль 2021 годов) турецкий экспорт готовой одежды составил 19,47 миллиарда долларов.

(Редактор: Константин Шапиро)