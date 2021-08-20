Назван срок завершения строительства дополнительного участка железной дороги в Анкаре (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Строительство дополнительного участка железной дороги Каяш-Анкара-Синджан, протяженность которого составляет 36 километров, завершится в конце нынешнего года.

Об этом сообщили Trend в турецком министерстве транспорта и инфраструктуры.

Как отметили в ведомстве, строительство участка железной дороги началось в 2010 году.

"Общая стоимость проекта составляет 2,5 миллиарда турецких лир. В 2020 году на его реализацию было направлено 2,3 миллиарда турецких лир", - сказали в министерстве.

Отметим, что в Турции ведутся работы над реализацией 469 транспортных и инфраструктурных проектов общей стоимостью 694,721 миллиарда турецких лир, из которых 179 миллиардов составляют средства зарубежных кредитов.

В числе этих проектов есть те, реализация которых началась в предыдущие годы

В 2021 году на реализацию транспортных и инфраструктурных проектов в Турции будет направлено 42,474 миллиарда турецких лир, 5,992 миллиарда из которых придутся на зарубежные кредиты.

В 2020 году на реализацию транспортных и инфраструктурных проектов в Турции было направлено 282,773 миллиарда турецких лир, 56,85 миллиарда из которых прошлись на средства зарубежных кредитов.

(Редактор: Константин Шапиро)