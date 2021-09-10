Иранский импорт электротоваров из Турции вырос почти на треть
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Бакинская встреча министров Тюркского совета – важный шаг для взаимных инвестиций – Торгово-промышленная палата Турции
Туркменистан рассматривает зарубежный опыт в повышении эффективности транспортно-логистических операций
Узбекистан заинтересован в развитии Транскаспийского транспортного коридора через Азербайджан – замминистра
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию нефтеналивного танкера «Кяльбаджар» (ФОТО)
Азербайджан готов создать необходимые условия для работы иностранных компаний на освобожденных территориях - министр
Энергетическая инфраструктура Азербайджана сделает его будущим поставщиком водорода в Европу - посол США
Представители минздрава Азербайджана о выдаче сертификата о противопоказании к вакцинации от COVID-19 (ФОТО)
ВС Азербайджана и Турции продолжают совместные учения групп подводного нападения и обороны (ФОТО/ВИДЕО)
Узбекистан намерен увеличить товарооборот со странами Тюркского совета до 10 млрд долларов – замминистра
Казахстан разрабатывает новые проекты транзитных пунктов, имеющих выход на рынки соседних стран – министр
На освобождённых территориях Азербайджана идет активное восстановление всей инфраструктуры - Микаил Джаббаров
Десятки компаний из стран Тюркского совета заинтересованы в участии в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана – Багдад Амреев
Азербайджан будет работать с тюркоязычными странами в сфере расширения электронной торговли - Микаил Джаббаров