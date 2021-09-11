Турция увеличила экспорт стали в Иран

БАКУ /Trend/ - В январе – августе 2021 года экспорт стали из Турции в Иран вырос на 11,2 процента по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 30,967 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend в министерстве торговли Турции.

В августе экспорт стали из Турции в Иран сократился на 7,7 процента по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составил 3,377 миллиона долларов.

Отметим, что Турция в январе – августе в целом увеличила экспорт стали на 68,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до 13,232 миллиарда долларов.

В августе Турция экспортировала сталь на 2,295 миллиарда долларов, что в 1,6 раза больше показателя августа 2020 года.

В последние 12 месяцев (август 2020 - август 2021 годов) турецкий экспорт стали составил 17,992 миллиарда долларов.

(Редактор: Константин Шапиро)