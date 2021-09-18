Иран увеличил импорт готовой одежды из Турции более чем на 20%

БАКУ /Trend/ - В январе – августе 2021 года экспорт готовой одежды из Турции в Иран вырос на 22,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 8,798 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend в министерстве торговли Турции.

В августе экспорт готовой одежды из Турции в Иран сократился на 37,6 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года - до 829 тысяч долларов.

Турция в январе – августе в целом увеличила экспорт готовой одежды на 24,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 12,867 миллиарда долларов.

В августе Турция экспортировала готовую одежду на 1,742 миллиарда долларов, что на 13,3 процента больше показателя аналогичного месяца 2020 года.

В последние 12 месяцев (август 2020 - август 2021 годов) турецкий экспорт готовой одежды составил 19,668 миллиарда долларов.

(Редактор: Константин Шапиро)