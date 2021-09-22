Иран увеличил импорт турецкой химпродукции более чем на треть

Турция 22 сентября 2021 18:56 (UTC+04:00)
Иран увеличил импорт турецкой химпродукции более чем на треть

БАКУ /Trend/ - В январе – августе 2021 года экспорт химпродукции из Турции в Иран вырос на 35 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 304,157 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend в министерстве торговли Турции.

В августе экспорт химпродукции из Турции в Иран вырос на 19,2 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года - до 38,712 миллиона долларов.

Турция в январе - августе в целом увеличила экспорт химпродукции на 38,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 15,93 миллиарда долларов.

В августе Турция экспортировала химпродукцию на 2,046 миллиарда долларов, что на 49,1 процента больше показателя аналогичного месяца 2020 года.

В последние 12 месяцев (август 2020 - август 2021 годов) турецкий экспорт химпродукции достиг 22,697 миллиарда долларов.

(Редактор: Константин Шапиро)

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