Турецкий порт Коджаэли принял более 6 тыс. судов

Турция 5 октября 2021 09:25 (UTC+04:00)
Турецкий порт Коджаэли принял более 6 тыс. судов
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