Турецкий муниципалитет привлекает услуги зарубежных страховщиков

Турция 11 октября 2021 11:25 (UTC+04:00)
Турецкий муниципалитет привлекает услуги зарубежных страховщиков
Нефтехимический комплекс SOCAR вошел в топ-10 рейтинга ESG
Нефтехимический комплекс SOCAR вошел в топ-10 рейтинга ESG
SOCAR о проекте по усовершенствованию газотурбинного комплекса ПО Azerikimya
SOCAR о проекте по усовершенствованию газотурбинного комплекса ПО Azerikimya
Стоимость азербайджанской нефти за прошедшую неделю (ОБЗОР)
Стоимость азербайджанской нефти за прошедшую неделю (ОБЗОР)
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