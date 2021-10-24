Турция увеличила экспорт продукции горнодобывающей промышленности почти наполовину
БАКУ /Trend/ - Турция в январе - сентябре 2021 года увеличила экспорт продукции горнодобывающей промышленности на 48 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 4,386 миллиарда долларов.
Об этом сообщили Trend в турецком министерстве торговли.
В сентябре Турция экспортировала продукцию горнодобывающей промышленности на 584,371 миллиона долларов, что на 39,1 процента больше показателя сентября 2020 года.
В последние 12 месяцев (сентябрь 2020 - сентябрь 2021 годов) турецкий экспорт продукции горнодобывающей промышленности составил 5,691 миллиарда долларов.
(Редактор: Константин Шапиро)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Нидерландский банк развития открыт к рассмотрению новых инвествозможностей в Узбекистане (Эксклюзив)
Парвиз Шахбазов принял участие в церемонии инаугурации инициативы "Зеленая Саудовская Аравия" (ФОТО/ВИДЕО)
"Формула власти": Михаил Гусман о личности Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова (ВИДЕО)
Минобороны Азербайджана распространило видеокадры в связи с событиями, произошедшими в прошлом году на этой неделе (ВИДЕО)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram фотографией из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым в Зангилан (ФОТО)
IFC будет способствовать развитию электронных финансовых услуг в Азербайджане - региональный менеджер
Хроника Победы: Интервью Президента Ильхама Алиева французской газете "Фигаро" от 24 октября 2020 года (ФОТО/ВИДЕО)
В Праге прошел концерт Джанель Наджафлы Long live Azerbaijan, посвященный Победе Азербайджана (ВИДЕО,ФОТО)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram фото из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым в Зангилан (ФОТО)
Памяти 47-летнего Эльнура Ашрафоглу. Воспоминания яркого спортивного комментатора и бомбардира (ФОТО)
Аслан Асланов: Общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев еще много лет назад неоднократно подчеркивал значение единства и укрепления тюркского мира (ФОТО)
"Варга и Гюльша" - современный манускрипт древнего любовного эпоса: интервью с Чингизом Фарзалиевым (ФОТО)
В Госфильмофонд Азербайджана переданы киноархивные материалы, связанные с генерал-майором Мустафой Насировым
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной Джанали Акберова