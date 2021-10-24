Турция увеличила экспорт продукции горнодобывающей промышленности почти наполовину

БАКУ /Trend/ - Турция в январе - сентябре 2021 года увеличила экспорт продукции горнодобывающей промышленности на 48 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 4,386 миллиарда долларов.

Об этом сообщили Trend в турецком министерстве торговли.

В сентябре Турция экспортировала продукцию горнодобывающей промышленности на 584,371 миллиона долларов, что на 39,1 процента больше показателя сентября 2020 года.

В последние 12 месяцев (сентябрь 2020 - сентябрь 2021 годов) турецкий экспорт продукции горнодобывающей промышленности составил 5,691 миллиарда долларов.

(Редактор: Константин Шапиро)