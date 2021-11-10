Минюст Турции объявил тендер
Россия намерена последовательно реализовывать задачи по разблокированию всех транспортных связей на Южном Кавказе – МИД
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Президент Туркменистана принял федерального министра по Европейским и международным делам Австрийской Республики
"Южный газовый коридор" снижает зависимость Южной Европы от основного поставщика - польское министерство (Эксклюзив)
ВС Армении подвергли обстрелу инженерную технику азербайджанской армии в направлении Кяльбаджарского района
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с руководителем турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы (ФОТО/ВИДЕО)
Армяне Карабаха являются гражданами Азербайджана, они должны начать интеграцию в правовое, экономическое, политическое и культурное пространство нашей страны – посол Рахман Мустафаев (ФОТО/ВИДЕО)
Хулуси Акар растрогался, вспоминая беседу с азербайджанским военнослужащим, который стал шехидом (ФОТО/ВИДЕО)
Остающиеся вопросы должны быть решены для обеспечения прогресса на пути к всеобъемлющему миру на Южном Кавказе - Тойво Клаар
Благодаря TAP ситуация с энергобезопасностью в Италии лучше, чем в других европейских странах - гендиректор Snam
Цель заключается в обеспечении вклада Совместного мониторингового центра в устойчивую стабильность в регионе - Хулуси Акар
Спешите зарегистрировать детей во внешкольные клубы Британской Школы в Баку по самым доступным ценам
Россия намерена последовательно реализовывать задачи по разблокированию всех транспортных связей на Южном Кавказе – МИД
Продление срока пребывания турецких военных в Азербайджане будет обсуждаться сегодня в парламенте Турции
Незаконный визит министра обороны Армении на территории Азербайджана - военно-политическая провокация – минобороны