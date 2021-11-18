Турецкий порт Измир перевалил свыше 5 млн тонн грузов

Турция 18 ноября 2021 09:14 (UTC+04:00)
Турецкий порт Измир перевалил свыше 5 млн тонн грузов
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