Эрдоган: Государство поддержит каждого, кто пострадал от стихийного бедствия

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на церемонии предоставления ключей от новых квартир и магазинов жителям Измира, пострадавшим в результате прошлогоднего землетрясения, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Сильное землетрясение в Измире произошло 30 октября 2020 года. Жертвами подземных толчков магнитудой 6,9 стали 117 жителей Турции, 1 034 получили ранения.

Турецкий лидер заверил, что государство готово к посильной поддержке граждан, пострадавших от стихийных бедствий, в том числе землетрясений.

По словам Эрдогана, сегодня жителям Измира будет передан в целом 741 объект недвижимости, построенный в рамках реализации 7 проектов в районе Байраклы в Измире, в том числе 596 домов и 145 магазинов.

Глава государства отметил, что проекты реализованы Управлением массового жилищного строительства Турции (TOKİ).

«Убивает не землетрясение, а некачественная постройка. Именно с этой позиции мы подходим к вопросу выявления, сноса и отстройки заново непрочных и несейсмоустойчивых объектов. Никто не в силах спрогнозировать время стихийного бедствия, поэтому граждане должны поддержать шаги по скорейшему сносу и перестройке аварийных построек», - сказал Эрдоган.

Глава государства отметил, что Турция обладает одной из самых эффективных систем устранения последствий природных бедствий.