Чавушоглу и Блинкен обсудили двусторонние отношения и региональные вопросы

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в рамках визита в Латвию провел встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Переговоры прошли на полях встречи глав МИД стран-членов НАТО в Риге, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

В преддверии встречи глава турецкой дипломатии сообщил журналистам, что рад в очередной раз встретиться с Блинкеном.

Глава МИД отметил, что сторонам предстоит обсудить много вопросов, в том числе темы, затронутые во время переговоров президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента США Джо Байдена в Риме, и принятые решения.

«США и Турция - союзники по НАТО. В рамках встречи состоится обмен мнениями по двусторонним отношениям, а также региональным вопросам, таким как Украина, Ливия, Сирия и Афганистан», - сказал Чавушоглу.

В свою очередь госсекретарь США Блинкен также выразил удовлетворение от предстоящей встречи с главой МИД Турции.

По его словам, в рамках встречи Турция и США как две союзные страны обсудят целый ряд вопросов.

«Будучи союзниками по НАТО, сегодня мы обсудим ситуацию в Украине и вокруг нее, а также на Западных Балканах и на Кавказе», сказал Блинкен.

Кроме того, госсекретарь США отметил, что он и его турецкий коллега получат возможность обсудить вопросы сотрудничества и региональную повестку дня.