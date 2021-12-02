Чавушоглу и Блинкен обсудили двусторонние отношения и региональные вопросы
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в рамках визита в Латвию провел встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Переговоры прошли на полях встречи глав МИД стран-членов НАТО в Риге, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".
В преддверии встречи глава турецкой дипломатии сообщил журналистам, что рад в очередной раз встретиться с Блинкеном.
Глава МИД отметил, что сторонам предстоит обсудить много вопросов, в том числе темы, затронутые во время переговоров президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента США Джо Байдена в Риме, и принятые решения.
«США и Турция - союзники по НАТО. В рамках встречи состоится обмен мнениями по двусторонним отношениям, а также региональным вопросам, таким как Украина, Ливия, Сирия и Афганистан», - сказал Чавушоглу.
В свою очередь госсекретарь США Блинкен также выразил удовлетворение от предстоящей встречи с главой МИД Турции.
По его словам, в рамках встречи Турция и США как две союзные страны обсудят целый ряд вопросов.
«Будучи союзниками по НАТО, сегодня мы обсудим ситуацию в Украине и вокруг нее, а также на Западных Балканах и на Кавказе», сказал Блинкен.
Кроме того, госсекретарь США отметил, что он и его турецкий коллега получат возможность обсудить вопросы сотрудничества и региональную повестку дня.