Центробанк Турции пересмотрел учетную ставку

Центробанк Турции принял решение снизить ключевую ставку с 15 до 14 процентов, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Совет по денежно-кредитной политике ЦБ принял решение снизить размер ставки по семидневным операциям РЕПО на 100 базисных пунктов, говорится в сообщении регулятора.

В ЦБ привлекли внимание к последствиям повторных ограничений на фоне новых штаммов коронавируса, в том числе в сфере транспорта, что влечет за собой риск снижения глобальной экономической активности.

«Замедление восстановления мирового спроса на фоне роста цен на сырье влечет за собой повышение производственных расходов и потребительных цен в глобальном масштабе. Центробанк Турции внимательно отслеживает сообщения о высоких темпах инфляции в мире, и их последствиях на рынки. Финансовые регуляторы ведущих стран мира сходятся в прогнозах о долгосрочности тенденции роста цен», - говорится далее в сообщении.

В регуляторе акцентировали внимание и на позитивных темпах роста национальной экономики, в том числе в связи с высоким спросом из-за рубежа.

«Масштабность вакцинации от коронавируса привела к улучшению ситуации в секторах экономики, которые несли убытки от пандемии, в том числе в сфере услуг и туризме. Все это оказывает позитивное влияние на рост турецкой экономики», - отметили в Центробанке.

В регуляторе отметили, что благодаря росту экспорта, в 2022 году Турция достигнет профицита текущего счета.