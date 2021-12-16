Центробанк Турции пересмотрел учетную ставку

Турция 16 декабря 2021 22:35 (UTC+04:00)
Центробанк Турции пересмотрел учетную ставку

Центробанк Турции принял решение снизить ключевую ставку с 15 до 14 процентов, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Совет по денежно-кредитной политике ЦБ принял решение снизить размер ставки по семидневным операциям РЕПО на 100 базисных пунктов, говорится в сообщении регулятора.

В ЦБ привлекли внимание к последствиям повторных ограничений на фоне новых штаммов коронавируса, в том числе в сфере транспорта, что влечет за собой риск снижения глобальной экономической активности.

«Замедление восстановления мирового спроса на фоне роста цен на сырье влечет за собой повышение производственных расходов и потребительных цен в глобальном масштабе. Центробанк Турции внимательно отслеживает сообщения о высоких темпах инфляции в мире, и их последствиях на рынки. Финансовые регуляторы ведущих стран мира сходятся в прогнозах о долгосрочности тенденции роста цен», - говорится далее в сообщении.

В регуляторе акцентировали внимание и на позитивных темпах роста национальной экономики, в том числе в связи с высоким спросом из-за рубежа.

«Масштабность вакцинации от коронавируса привела к улучшению ситуации в секторах экономики, которые несли убытки от пандемии, в том числе в сфере услуг и туризме. Все это оказывает позитивное влияние на рост турецкой экономики», - отметили в Центробанке.

В регуляторе отметили, что благодаря росту экспорта, в 2022 году Турция достигнет профицита текущего счета.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Первая репетиция Соны Азизовой на сцене &quot;Детского Евровидения&quot; в Париже (ФОТО/ВИДЕО)
Первая репетиция Соны Азизовой на сцене "Детского Евровидения" в Париже (ФОТО/ВИДЕО)
Долгожданный Человек-паук уже в Баку (ВИДЕО)
Долгожданный Человек-паук уже в Баку (ВИДЕО)
Представлены уникальные кадры первого визита Раджа Капура в Баку (ВИДЕО, ФОТО)
Представлены уникальные кадры первого визита Раджа Капура в Баку (ВИДЕО, ФОТО)
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Турция продолжит защищать интересы братских государств, таких как Азербайджан - Хулуси Акар Политика 23:48
Генсек ООН призвал принять срочные меры по вакцинации до конца года 40% населения мира В мире 23:37
Европейский инвестиционный банк планирует инвестировать 34 млн евро в интернетизацию в Грузии Грузия 22:58
Центробанк Турции пересмотрел учетную ставку Турция 22:35
Сборный Италии, Англии и Германии сыграют в одной группе Лиги наций УЕФА Спорт 22:21
В Агентстве государственной поддержки НПО Азербайджана прошла встреча с представителями Исламского банка развития (ФОТО) Экономика 21:53
Азербайджан всегда выступал против создания программы Восточного партнерства в конфронтационном контексте - МИД Политика 21:52
ВС Ирана уничтожили группу из четырех террористов на юго-востоке страны Иран 21:09
В Азербайджане на последнем этаже жилого дома допускается размещение мастерских для художников и архитекторов Общество 20:49
Агентство по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана выдало еще двум субъектам МСБ сертификаты Startap Экономика 20:27
Отношения Азербайджана и Катара развиваются на высоком уровне - министр Политика 20:11
Катар привержен поддержанию своих отношений с Азербайджаном - посол Политика 20:07
В Азербайджане появилась новая форма мошенничества при регистрации телефонов Общество 20:02
В Баку почтили память Вагифа Мустафазаде: он прожил короткую, но содержательную жизнь (ФОТО) Культура 19:29
Адвокат попросил оправдать Расима Гулиева Общество 19:12
В музей Виктории и Альберта направлено письмо в связи с фальсификацией факта о произведении Низами Политика 19:01
В Бакинском суде по тяжким преступлениям выступили адвокаты Вугара Сафарли Общество 18:45
Спрос на нефтепродукты полностью восстановился без учета керосина Энергетика 18:26
Академия ABB Tech будет обучать не только программистов, но и специалистов «Product Owner»! Экономика 18:21
Красота уникальной природы в гармонии с поэзией Низами - удивительное рядом в поселке Зиря (ФОТО) Культура 18:19
МИД Беларуси выразил благодарность Азербайджану за поддержку на саммите Восточного партнерства ЕС Политика 18:06
Центр развития электронного правительства Азербайджана объявил тендер Экономика 18:05
Россельхознадзор одобрил поставки томатов и яблок в РФ еще нескольким азербайджанским предприятиям Экономика 18:01
Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили развитие двусторонних отношений Экономика 17:54
Рагим Джафаров стал победителем российской литературной премии "Новые горизонты" Культура 17:48
В Турции минимальный уровень зарплаты на 2022 год превышает текущий показатель на 50% Турция 17:48
Проживание должников за границей создает трудности при исполнении дел в связи с алиментами - минюст Азербайджана Общество 17:47
Обнародована прокачка азербайджанской нефти по БТД с начала года Экономика 17:45
Число новостроек в США выросло в ноябре США 17:41
По произведениям члена Союза писателей Азербайджана российские школьники изучают русскую литературу (ФОТО) Культура 17:41
Товарооборот России и ОАЭ за девять месяцев 2021 года увеличился на 86% Россия 17:36
Цены на покупку квартир в Израиле выросли больше чем на 10% за год Израиль 17:16
В JOCAP рассказали о проделанной в 2021 г. работе в рамках проекта «Абшерон» Экономика 17:16
Объем перевалки грузов из Украины через порты Турции превысил 12 млн тонн Турция 17:11
Ташкентский металлургический завод отправил первую партию металлопроката в Азербайджан Экономика 17:05
Венгрия признает вакцину из Ирана основанием для выдачи визы Политика 17:03
Макрон поделился публикацией на азербайджанском языке о встрече с Президентом Ильхамом Алиевым (ФОТО) Политика 17:03
ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне Европа 17:01
Творчество Низами отличается своей величиной и своеобразием - министерство культуры Азербайджана Общество 16:59
Обнародован рэнкинг регионов Узбекистана по объему выполненных строительных работ Узбекистан 16:50
Открытие Зангезурского коридора отвечает экономическим интересам всех стран региона - министр Транспорт 16:49
В Азербайджане за 1,5 года обеспечена выплата алиментов более чем на 130 млн манатов - минюст Общество 16:44
Азербайджан развивает отношения с ЕС на основе равноправного партнерства Политика 16:40
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 16:39
В Азербайджане выявлено еще 984 случая заражения коронавирусом, вылечились 1 748 человек Общество 16:39
Казахстан увеличил экспорт пшеницы почти на 20% Бизнес 16:33
Банк Англии повысил базовую процентную ставку до 0,25% Европа 16:24
В среднесрочной перспективе доля нефтегазового ВВП Азербайджана превысит 35% - Газпромбанк Экономика 16:14
Порты Турции перевалили около 3 млн тонн грузов из Сингапура Турция 16:14
Гениальный Низами Гянджеви является одной из великих исторических личностей Азербайджана - замминистра Общество 16:11
Рад, что МИД Азербайджана примет участие во внеочередном заседании по вопросам оказания гуманитарной помощи Афганистану - посол Пакистана Политика 15:58
Объем строительных работ в Узбекистане вырос более чем в 16 раз с начала года Узбекистан 15:55
УЕФА привлек банк из США для реализации программы финансирования футбола на €7 млрд США 15:52
ОАО "Bank Respublika" выпустило первые облигации Финансы 15:50
Исламский банк развития заинтересован в финансировании ИКТ, транспорта и инфраструктурных проектов в Карабахе Финансы 15:42
На крупном проспекте в Баку идут ремонтные работы (ФОТО) Общество 15:36
В России число заразившихся "омикроном" достигло 25 Россия 15:33
ТАР потребуются дополнительные компрессоры для расширения – управляющий директор Энергетика 15:32
Порты Турции перевалили более 1 млн тонн грузов из Туниса Турция 15:29
В Иране за сутки от коронавируса скончались более 60 человек Общество 15:22
Салех Рустамли прекратил голодовку Общество 15:15
Вынесен приговор бывшему директору "Ени клиника" Общество 15:15
Мощность прокачки TAP может быть увеличена поэтапно – управляющий директор Энергетика 15:10
Узбекский завод планирует расширить объем поставок металлургической продукции в Азербайджан Узбекистан 15:07
Иран передаст МАГАТЭ информацию с камер в Кередже после снятия санкций Ядерная программа 15:05
В Азербайджане за 10 месяцев зарегистрировано более 62 тыс. смертей Общество 14:58
Консорциум TAP назвал ожидаемые объемы транспортировки газа к концу 2021 года (Эксклюзив) Энергетика 14:55
В Баку открылся международный фотоклуб "Кавказ" (ФОТО) Культура 14:51
Всемирно известный Papa DJ выступил среди древних скал Гобустана (ВИДЕО, ФОТО) Культура 14:50
PwC Azerbaijan оповестила о предлагаемых поправках в Налоговый кодекс и Трудовой кодекс Общество 14:36
Президент Ильхам Алиев подписал указ об улучшении социально-бытовых условий семей шехидов и инвалидов войны Политика 14:21
Новые возможности с зимней кампанией АВВ Банка Экономика 14:16
В ВОЗ заявили, что могут одобрить "Спутник V" в первом квартале 2022 года Европа 14:15
В Агдаме трактор подорвался на мине Происшествия 14:14
Подарок предпринимателям от AccessBank! Экономика 14:11
В Баку благоустроен еще один двор (ФОТО) Общество 14:09
Армения должна предоставить беспрепятственный пропуск по Зангезурскому коридору – Шахин Мустафаев Политика 14:04
Казахстан нарастил импорт грузовых автомобилей Транспорт 14:04
В Азербайджане состоится аукцион по размещению облигаций Минфина Тендеры 13:55
Центробанк Азербайджана реализовал на валютном аукционе $103 млн Финансы 13:54
На территории Агдамского промпарка создают лесополосу Строительство 13:51
Завтра в Баку будет до 12 градусов тепла Общество 13:49
Ассоциация пчеловодов Азербайджана расширяет географию экспорта меда Экономика 13:48
Азербайджан и Великобритания подписали документ в сфере разминирования (ФОТО) Политика 13:36
О "Вавилонской башне" Фараджа Гараева рассказали в Баку (ФОТО) Культура 13:33
Статус наблюдателя в ЕАЭС был бы выгоден для Азербайджана – вице-премьер России Политика 13:20
Выбор Еревана: между турецким "пряником" и "кнутом" диаспоры Турция 13:15
Фарид Гайыбов избран вице-президентом Национального олимпийского комитета Азербайджана Общество 13:13
Участок автодороги Горадиз-Агбенд площадью 190 га полностью очищен от мин и неразорвавшихся боеприпасов (ФОТО) Политика 13:11
Алексей Оверчук о возможности налаживания упрощенного режима въезда между Россией и Азербайджаном Политика 13:10
ГЭС Азербайджана увеличили выработку электроэнергии Экономика 13:07
В России за сутки выявили 28 486 случаев заражения коронавирусом Россия 12:58
Президент Ильхам Алиев вновь избран президентом Национального олимпийского комитета Азербайджана Политика 12:51
Точность минных карт, переданных Арменией, составляет менее 20% - Шахин Мустафаев Политика 12:47
Азербайджан разработает очередную дорожную карту для контроля пограничных пунктов пропуска – вице-премьер Экономика 12:33
Производство пропилена в Азербайджане выросло более чем на треть Экономика 12:23
Amplify Energy обвинили в разливе нефти у берегов Калифорнии США 12:16
Хафиз Пашаев: Мы всегда чувствовали поддержку России в плане обеспечения стабильности в регионе Политика 12:16
Договоренности с Азербайджаном изменят облик региона — Никол Пашинян Политика 12:12
Российские компании представили Азербайджану 13 пакетов предложений для участия в работах в Карабахе – Шахин Мустафаев Экономика 12:05
Все новости