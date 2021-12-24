Турецкий муниципалитет закупит топливо

Турция 24 декабря 2021 09:11 (UTC+04:00)
Турецкий муниципалитет закупит топливо
Количество абонентов SOCAR Georgia Gas превысило 800 тысяч
Количество абонентов SOCAR Georgia Gas превысило 800 тысяч
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SOCAR Georgia Gas объявила тендер на ремонтные работы на АЗС
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Day.Az Milli.Az Azernews.Az
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